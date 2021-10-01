В Одесі службові особи привласнили майже ₴700 тис. бюджетних коштів, виділених на ремонт притулку для тварин

Протиправні дії скоїли директор будівельної компанії та начальниця одного з відділів Управління капітального будівництва міської ради.

Встановлено, що чоловік, з яким під час реалізації проєкту «Громадський бюджет м. Одеси» було укладено договір про виконання ремонту на об’єкті комунальної власності, призначеному для утримання безпритульних тварин, порушив вимоги проєктно-кошторисної документації і, свідомо, замовчавши цей факт, вніс до акту виконаних робіт відомості, які фактично не відповідали встановленим обсягам та вартості. Натомість жінка, перед тим як приймати та підписувати документ з неправдивими відомостями, повинна була перевірити роботу підрядника, але не виконала своїх службових обов’язків. В результаті будівельник привласнив із міського бюджету понад 668 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування, яке проводили слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси, фігуранту повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, а фігурантці – ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) того ж кодексу.

На теперішній час матеріали справ з обвинувальними актами правоохоронці направили до суду. За протиправні дії чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Жінка може бути покарана позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо: раніше правоохоронці викрили представника органу місцевого самоврядування та директорку однієї з приватних фірм у підробленні документів та заволодінні грошима, виділених в рамках проєкту «Громадський бюджет м. Одеси», на капітальний ремонт покриття та встановлення інноваційного сенсорного майданчика для дітей на території мікрорайону «Аркадія».

Відділ комунікації поліції Одеської області