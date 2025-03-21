В Одесі судитимуть членів наркокартелю, які налагодили в Україні багатомільйонний бізнес з виготовлення та збуту психотропів

З незаконного обігу правоохоронці вилучили прекурсори та сам «товар» майже на 30 мільйонів гривень. Досудове розслідування слідчі завершили та скерували до суду обвинувальний акт щодо ділків за п’ятьма статтями Кримінального кодексу. Правопорушникам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

В ході слідства правоохоронці встановили, що налагодив наркобізнес 33-річний житель Одеського району, долучивши до злочинної діяльності чотирьох одеситів віком від 23 до 35 років. Один зі зловмисників минулого року отримав кримінальне покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу за зберігання наркотиків без мети збуту, а відносно ще одного в суді знаходиться обвинувальний акт за злочини, пов’язані з незаконним виготовленням і збутом наркотичних засобів.

Організатор злочинної групи орендував в обласному центрі станцію технічного обслуговування автомобілів та два гаражні приміщення, в яких налагодив процес виготовлення, фасування та зберігання психотропних речовин. Обладнання та прекурсори він замовляв через інтернет, а покупців «товару» підшукував за допомогою месенджерів.

Інші зловмисники виконували поставлені лідером завдання. Одні виготовляли та фасували на партії психотропи, інші пакували їх у коробки, ховаючи в чайники, м’ясорубки, бойлери та іншу побутову техніку, і відправляли «клієнтам», щоразу змінюючи свої анкетні дані та абонентські номери.

Орієнтовний дохід за цінами «чорного ринку», який отримували ділки, складав понад три мільйони гривень на місяць. Слідчі задокументували більше 20-ти таких оборудок.

Влітку минулого року в рамках масштабної спецоперації з ліквідації наркотрафіка правоохоронці затримали організатора ОЗГ в місті Рівному, його поплічників – в Одесі, та провели десятки санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів, на об’єктах нерухомості, якими вони користувались, у транспортних засобах.

Загалом поліцейські виявили понад 45 кг забороненої в обігу особливо небезпечної психотропної речовини – PVP, більше 2 кг обмеженої в обігу психотропної речовини – амфетаміну, понад 4 кг прекурсору фенілнітропропену, а також 1,5 тонни рідини, яка, згідно з висновками експертиз, містила в собі такі прекурсори як ацетон, соляна та сірчана кислоти, валерофенон. Також правоохоронці вилучили пакувальний матеріал, мобільні телефони, банківські картки, гроші в національній та іноземній валютах, «чорнові записи», автомобілі та інші речові докази протиправної діяльності. Один із фігурантів вдома зберігав ще й кокаїн для власного вживання.

Загальна вартість вилучених психотропів та прекурсорів, за цінами «чорного ринку», склала майже 30 мільйонів гривень. Походження речовин підтверджено висновками експертів.

У ході досудового розслідування поліцейські зібрали достатньо доказів і висунули членам злочинного угруповання обвинувачення, залежно від їхній дій, за:

– ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України (незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинене організованою групою у великих і особливо великих розмірах);

– ч. 3 ст. 313 ККУ (придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з метою виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, організованою групою);

– ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 ККУ (організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені з корисливих мотивів, організованою групою);

– ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збут особливо небезпечної та обмеженої в обігу психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчинені повторно, зокрема особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 ККУ, та організованою групою);

– ч. 2 ст. 309 ККУ (незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту, вчинене особою протягом року після засудження за цією статтею).

Максимальне покарання, передбачене за ці злочини, – до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Усім обвинуваченим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, трьом – із правом внесення застави, яким вони скористалися.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

Заходи з викриття та затримання зловмисників проводили співробітники ДБН Національної поліції України, управлінь боротьби з наркозлочинністю та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1, ОРУП № 1, із залученням співробітників кінологічного центру ГУНП в Одеській області, Управління патрульної поліції в Одеській області, Державної прикордонної служби, за силової підтримки КОРД та БПОП ГУНП в Одеській області, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1