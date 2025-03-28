В Одесі судитимуть двох дівчат, які в пошуках «легкого» заробітку на замовлення підпалювали автівки громадян

Зловмисниці спалили один цивільний кросовер та збиралися здійснити підпал ще одного. Слідчі завершили розслідування справи та скерували до суду обвинувальний акт. За скоєне 17-ти та 18-ти річні спільниці ризикують потрапити за грати.

Нагадаємо, в січні цього року під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, на одній з вулиць міста правопорушниці підпалили автомобіль «Кіа» місцевої цивільної жінки. Вжитими оперативно-розшуковими заходами співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, оперативники та слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області встановили причетність до злочину двох місцевих дівчат.

Під час пошуку «легкого» заробітку в одному з телефонних месенджерів молодша з дівчат погодилася за грошову винагороду здійснювати підпали військових та поліцейських автівок. А в разі відсутності таких, їй дозволили палити будь-яке авто, на яке попередньо слід було наклеїти білий хрест. Залучила фігурантка до такої роботи свою 18-річну приятельку.

Дівчата підшукали цивільне «Кіа» та дочекавшись ночі, позначили його хрестом, облили легкозаймистою рідиною та підпалили. Все це зафільмували на телефон та відеопідтвердження виконаної «роботи» відправили замовнику. Наступним мав стати цивільний автомобіль «Renault». Але зловмисниці були затримані правоохоронцями перед здійсненням чергового злочину.

Поліцейські вилучили у правопорушниць в якості речових доказів, зокрема, паливно-мастильні матеріали, запальничку, мобільні телефони з листуваннями із замовником.

Проведені в ході розслідування експертизи підтвердили, що автівці «Kia» заподіяно термічні пошкодження передньої та середньої частин, а сума завданих власниці транспортного засобу збитків склала понад 320 тис. гривень.

«Ми зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури висунули зловмисницям обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна та незакінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. Тож згідно з санкцією ч. 2 ст. 194 ККУ дівчатам загрожує до 10-ти років позбавлення волі. Свою вину вони визнали, і нині досі перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Що стосується замовника, матеріали відносно нього слідчі виділили в окреме кримінальне провадження», – повідомив начальник слідчого підрозділу територіального відділення поліції Павло Гавришко.

Вкотре закликаємо батьків та осіб, які їх замінюють, приділяти більше уваги своїм дітям, контролювати де та з ким вони проводять час, пояснювати їм наслідки неправомірних дій.

Звертаємось і до молоді: за жодних обставин не погоджуйтесь на злочинні пропозиції, пам’ятайте, що гроші не варті зіпсованого життя, частину якого ви можете провести у в’язниці. Будьте свідомими та відповідальними – в разі надходження вам чи вашим друзям пропозицій «підзаробити» в протиправний спосіб одразу ж повідомляйте про вказаний факт дорослим та поліції.

Одеське районне управління поліції № 1