В Одесі судитимуть шахраїв, які за $35000 обіцяли працевлаштування до прокуратури

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно держвиконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби в Одесі та його спільника за фактом закінченого замаху на шахрайство і підбурювання до надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Слідством встановлено, що держвиконавець, знаючи, що знайома його друга бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора в одній з окружних прокуратур м. Одеси, запропонував свою «допомогу» у працевлаштуванні. Для переконливості своєї пропозиції у допомозі він залучив колишнього працівника прокуратури.

Службовець обіцяв за 35 тисяч доларів США через власні нібито знайомства у прокуратурі та за особистого посередництва свого спільника забезпечити отримання посади прокурора. Натомість обвинувачені мали на меті заволодіти коштами, шляхом обману.

Правоохоронці затримали фігурантів у січні цього року після одержання всієї суми коштів.

Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури