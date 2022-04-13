В Одесі у наркодилера вилучили кокаїн, амфетамін, солі, канабіс та екстазі майже на півтора мільйона гривень

Правопорушника затримали співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ на порозі одного з поштових відділень. Він збирався відправити кілька партій «товару» по різних регіонах України.

Поліцейські встановили, що наркозлочинну діяльність 26-річний чоловік розгорнув в орендованій квартирі. Він отримував через телеграм-канал замовлення, вдома розфасовував заборонені речовини на дози та відправляв клієнтам поштою.

За місцем тимчасового мешкання правопорушника та у його автомобілі слідчі відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 під керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси провели санкціонований Приморським районним судом міста Одеси обшук. Правоохоронці вилучили 300 грамів амфетаміну, 50 грамів кокаїну, 400 грамів солей «Альфа PVP», майже чотири кілограми канабісу, 152 пігулки «Екстазі», літрову ємність з курильними маслами та понад 180 колбочок з аналогічною речовиною й 100 штук печива з канабісом.

Також у зловмисника вилучили засоби мобільного зв’язку, ноутбук, електронні ваги, пакувальний матеріал, чорнові записи з кількістю реалізованого товару та інші речові докази.

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«Фігуранту оголосили підозру в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту, передбаченому ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання», — зазначила заступниця начальника слідчого відділу територіального відділу поліції Альона Кумайгородська.

Національна поліція України