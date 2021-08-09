В Одесі викрили членів злочинної організації «Ндрангета», які курували контрабанду кокаїну до ЄС

СБУ заблокувала контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу. Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.

У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.

За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний «товар» зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.

Під час поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту «Південний» правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.

Для документування протиправної діяльності учасників наркоугруповання проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної поставки.

За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.

Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували «зустріти» нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою, Державною митною службою та Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

СБУ