В Одесі викрили діяльність мережі борделів, яку організував поліцейський (ФОТО)

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру оперуповноваженому Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції в Одеській області за фактом створення та керівництва злочинною організацією, вчиненого службовою особою з використанням службового становища; створення або утримання місць розпусти і звідництва; а також сутенерства або втягнення особи в заняття проституцією (ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

Ще семи учасникам злочинної організації за фактом створення злочинної організації; створення або утримання місць розпусти і звідництво; а також сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією (ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України).

За даними слідства, злочинна організація на території м. Одеси та Одеської області забезпечувала діяльність з надання інтимних послуг, створення і утримання місць розпусти, за що отримували систематичний прибуток. Зокрема, працівник поліції, організувавши таку діяльність, вирішив залучити до неї інших осіб, які здійснювали пошук дівчат для зайняття проституцією, доставляли їх до клієнтів, забезпечували охороною, контролювали, а також підбирали приміщення для надання платних послуг інтимного характеру.

Правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК затримано організатора, його помічника та п’ятьох учасників злочинної організації. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Викрито членів злочинної організації Департаментом внутрішньої безпеки та слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК