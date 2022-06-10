В Одесі власницю мережі аптек та її персонал викрили у торгівлі фальсифікованими ліками

Встановлено, що 66-річна уродженка рф організувала на території Одеси роботу закладів охорони здоров’я, в яких торгувала незареєстрованими на території України лікарськими засобами з білорусі та російської федерації й безрецептурно здійснювала відпуск кодеїноміских лікарських засобів. Деякі заклади здійснювали свою діяльність без ліцензії на роздрібну торгівлю ліками. До злочинної діяльності жінка залучила фармацевтів, що працювали в даних аптеках.

Припинили незаконний бізнес співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН Нацполіції спільно з працівниками Служби безпеки України.

У помешканнях фігурантів, аптечних закладах та складському приміщенні правоохоронці під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури провели санкціоновані Київським районним судом міста Одеси обшуки із залученням слідчих Слідчого управління ГУНП в Одеській області та бійців спецпідрозділів Альфа й ТОР. Було вилучено наркомісткі препарати, незареєстровані на території України лікарські засоби, інші ліки, які знаходилися для реалізації у мережі аптек та грошові кошти, отримані з незаконного бізнесу. Загалом вилучено препаратів на суму 2 800 000 гривень.

Вилучене направили на експертне дослідження. Наразі вирішується питання про оголошення правопорушницям підозри за ч.1 ст.320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч.2 ст.321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області