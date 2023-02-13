В Одесі викрили групу осіб, які вчинили розбійний напад на подружню пару

Зловмисники проникли до будинку потерпілих, зв’язали їх і під погрозою застосування зброї заволоділи грошима та коштовними речами на загальну суму більше чотирьох мільйонів гривень. Двох спільників поліцейські затримали, місцезнаходження ще одного наразі встановлюють. Усім їм загрожує до 15 років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Наприкінці січня приблизно о четвертій годині ранку, попередньо змовившись, правопорушники прибули до маєтку потерпілих на вулицю Лузанівська, за допомогою заздалегідь заготовленої драбини перелізли через паркан і проникли в будинок, скориставшись незачиненими дверима.

Зловмисники почали залякувати фізичною розправою господарів, приставляти пістолети до їхніх голів, вимагаючи гроші, а щоб не пручалися і не заважали – зв’язали їх.

Отримавши інформацію щодо місця зберігання сімейних заощаджень, спільники забрали гроші в національній та іноземній валютах, цінні речі, коштовні прикраси, банківську картку, позривали коштовності з потерпілих і втекли. Загальна сума майнової шкоди, завданої громадянам, перевищила чотири мільйони чотириста тисяч гривень.

Потерпілі як тільки змогли, відразу сповістили про злочин в поліцію. З їхніх слів, зловмисників було троє, обличчя вони ховали за масками.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники Управління карного розшуку спільно з працівниками відділу поліції № 3 Одеського районного управляння № 1 протягом двох тижнів викрили причетних до розбою осіб. Ними виявилися раніше судимі за майнові злочини, у тому числі розбійні напади, двоє громадян сусідньої держави та житель селища Таїрове віком 30-ти, 31-го та 56-ти років.

За місцями проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили частину викрадених грошей, коштовності та кілька пістолетів травматичної дії.

Двох чоловіків правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нині поліцейські вживають заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання третього фігуранта.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області