В Одесі, з’їжджаючи з квартири, молодик побив та зв’язав хазяїна

Поліцейські викрили неповнолітнього юнака у незаконному позбавленні волі людини

Понад дві години потерпілий знаходився у безпорадному стані, поки його не почули перехожі з вулиці і не викликали поліцію. Правоохоронці звільнили чоловіка і того ж дня встановили правопорушника та його місцезнаходження. За скоєне юнакові загрожує обмеження або навіть позбавлення волі.

Встановлено, що 17-річний житель іншої області приїхав до Одеси у пошуках роботи, винайняв кімнату у місцевого 51-річного чоловіка, а за кілька днів, зрозумівши, що нове життя не залагодилось, вирішив з’їхати та став вимагати повернення завдатку. Одесит не заперечував, але й грошей у нього вже не було, тому виникла сварка, яка переросла у з’ясування стосунків та взаємні образи. Невдоволений квартирант вдарив чоловіка, а коли той упав – зв’язав йому руки та ноги, прив’язав до батареї і, зачинивши квартиру, втік на вокзал.

Потерпілий за дві години зміг трохи послабити пута і почав кликати на допомогу. Невдовзі містянина почули з вулиці перехожі, які й повідомили про подію до поліції. Правоохоронці звільнили чоловіка, і вже через декілька годин викрили правопорушника аж у Подільську.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України і карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк», – повідомила слідча територіального підрозділу поліції Аліна Ненько.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 1