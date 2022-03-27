В Одесі заарештовано чоловіка за заклики в соцмережах перейти на бік ворога

Зловмисника взяли під варту, зазначили в Одеській обласній прокуратурі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що фігурант з початку цього року по 24 березня поширював у мережі Facebook матеріали із закликами до здачі територій України ворогові. Також підозрюваний закликав українців переходити на бік окупаційних військ країни-агресора.

«Таким чином, своїми публікаціями агітатор закликав до зміни держкордонів України. У підозрюваного виявлені і вилучені документи, речі, які свідчать про його підтримку країни-агресора», — сказано в повідомленні.

Підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України) взято під варту.