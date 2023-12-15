В Одесі засудили молодика, який скоїв розбійний напад на охоронця спорткомплексу

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Подія сталася на початку серпня у Приморському районі міста, неподалік пляжу «Ланжерон». Постукавши у двері приміщення охорони спорткомплексу, правопорушник попросив у працівника закурити. Охоронець відчинив незнайомцю, а він, переступивши поріг, відразу вдарив потерпілого кулаком по голові. Під погрозою пістолета зловмисник відібрав у чоловіка два мобільні телефони, зарядні пристрої до них та навушники і втік.

Містянин негайно повідомив про подію до поліції, і оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 впродовж кількох годин розшукали та затримали правопорушника. В якості речових доказів поліцейські вилучили у нього викрадене майно, а також знаряддя злочину. За експертними висновками, пістолет був іграшковою імітацією вогнепальної зброї.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси провели досудове розслідування, зібрали достатньо доказів і висунули фігуранту обвинувачення за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, поєднаному з проникненням у приміщення, вчиненому в умовах воєнного стану», – розповіла старша слідча територіального підрозділу поліції Анжела Пантелейчук.

Обвинувальний акт відносно фігуранта правоохоронці скерували до суду, який вивчив всі обставини провадження, дослідив зібрані поліцейськими докази та, враховуючи щире каяття обвинуваченого, його позитивну характеристику та відшкодування ним шкоди, призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції №1