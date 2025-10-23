В Одесі засуджено 44-річного уродженця Київщини, який організував замах на вбивство бізнесмена та активіста

Колегією суддів Приморського районного суду м. Одеси зловмиснику було винесено обвинувальний вирок – позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією майна. На час досудового розслідування чоловік перебував під вартою.

До вбивства обох жителів Одеси зловмисник готувався в жовтні 2024 року. Правоохоронці затримали його завдяки вдало проведеній спецоперації.

За інформацією слідства, 44-річний уродженець Київщини на замовлення невстановленої наразі особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, повинен був прибути до Одеси й власноруч або з залученням інших осіб вбити підприємця та активіста.

Готуючись до виконання замовлення, чоловік зібрав інформацію про майбутніх жертв, зокрема щодо способу життя, звичок, сфери діяльності, розпорядку дня, місць проживання, автівок, а також підшукав кілера.

За вбивство бізнесмена замовник мав заплатити 80 000 доларів, за активіста – 100 000 доларів, з яких більшу частину організатор обіцяв виконавцю.

За планом організатора, кілер мав застрелити спочатку бізнесмена, адже він побоювався, що вбивство активіста викличе більший резонанс через його медійність, відтак завадить реалізації наступного злочину.

Проте слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури провели спецоперацію для документування злочину та затримання фігуранта.

Правоохоронці інсценували вбивство бізнесмена, зробили фото та відео як доказ виконаного «замовлення» і віддали «виконавцю» злочину для передачі організатору. Підозрюваного затримали під час отримання «звіту».

Поліцейські вилучили у фігуранта ручну осколкову гранату Ф-1 та підроблений паспорт, який він придбав з метою переховування від правоохоронних органів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру, а суд задовольнив клопотання слідчих щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За результатами досудового розслідування, на підставі зібраних доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення за низкою статей Кримінального кодексу України:

– в організації замаху на умисне вбивство, вчиненій на замовлення, з корисливих мотивів (п. п. 6 та 11 ч. 2 ст. 115);

– у носінні, зберіганні та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263);

– у пособництві в підробленні офіційного документа, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358).

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження було скеровано до суду. Вивчивши зібрані правоохоронцями докази, колегія суддів Приморського районного суду м. Одеси винесла обвинувальний вирок обвинуваченому, засудивши його до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одещини