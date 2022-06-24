В Одесі затримали 21-річного молодика, який через ревнощі вдарив ножем однолітку

Подія сталася під час застілля в квартирі зловмисника на вулиці Штильовій, коли його подруга повідомила, що їхній товариш до неї залицявся.

Чоловіки почали сваритися, потерпілий штурнув правопорушника і пішов додому. А господар оселі, не вгамовуючись, побіг за ним слідом і вдарив ножем.

Про те що, сталося правоохоронцям та лікарям швидкої допомоги повідомив охоронець багатоповерхівки. Потерпілого, що лежав на підлозі сходового майданчика в крові, ушпиталили з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Правопорушника ж поліцейські затримали за місцем мешкання.

Чоловік у скоєному зізнається і пояснив: причиною конфлікту стали залицяння товариша до його дівчини.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії молодика слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси кваліфікували за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. За умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження правопорушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1