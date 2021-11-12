В Одесі затримали 43-річного чоловіка, який протягом ночі викрав комплектуючі з дев’яти автомобілів

Зловмисник демонтував зовнішні дзеркала й залишав власникам транспортних засобів записки з пропозицією повернути викрадене в обмін на поповнення банківського чи мобільного рахунку.

Правоохоронці затримали правопорушника та вилучили в нього мобільні телефони, банківську карту та майно потерпілих.

«За фактами крадіжок фігуранту оголосили підозру за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України та помістили його до слідчого ізолятора. За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі», — повідомив слідчий відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Філімонов.

Одеське районне управління поліції № 1