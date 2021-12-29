В Одесі затримали 45-річного іноземця за підозрою в умисному вбивстві та замаху на вбивство
Нагадаємо: цієї ночі в більярдному клубі зловмисник застрелив 65-річного жителя Одеси та поранив у руку його 51-річного знайомого.
Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфіковані за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу.
Мотиви злочину поліцейські встановлюватимуть в ході досудового розслідування.
Одеське районне управління поліції № 1Tweet