В Одесі затримали 49-річного росіянина, який погрожував вибухом у відділку поліції

Із погрозою підірвати будівлю на вулиці Грецькій зловмисник звернувся до оператора спецлінії «102» вчора по обіді.

Правоохоронці швидко спростували правдивість повідомлення, а згодом визначили місце знаходження правопорушника. Ним виявився громадянин російської федерації, який вже кілька років проживає в Одесі. Чоловік пояснив, що перебрав з оковитою, посварився з матір’ю та почав надзвонювати правоохоронцям.

«Дії фігуранта кваліфікували за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Мобільний телефон, з якого надійшла від правопорушника погроза, поліцейські вилучили, а самого чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Тепер йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі», — розповіла слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Ярмошевич.

Одеське районне управління поліції № 1