В Одесі затримали 53-річного містянина, який намагався вбити жінку

Подія сталася минулої п’ятниці на вулиці Левітана. Нетверезий чоловік причепився до перехожої, яка гуляла в дворі з дитиною, і почав залякувати її ножем. Згодом інцидент начебто вичерпав себе, проте зловмисник, вважаючи інакше, побіг додому за зброєю, а повернувшись, вистрелив жінці в груди і втік.

Карету швидкої допомоги та поліцію на місце події викликали очевидці. Медики ушпиталили потерпілу, а правоохоронці розпочали пошуки правопорушника. Патрульні затримали чоловіка за місцем мешкання, там же був виявлений ніж з пістолетом травматичної дії.

«За результатами досудового розслідування слідчі оголосили фігуранту підозру за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України й зараз клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За замах на умисне вбивство одеситу загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — повідомив начальник відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.

Одеське районне управління поліції № 1