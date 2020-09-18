В Одесі затримали членів угруповання, які незаконно заволоділи нерухомістю на ₴27 мільйонів

До складу угруповання входило чотири мешканці Одеси, серед яких адвокат. У «жертви» обирали громадян, які придбали нерухомість, але вчасно не встигли у законний спосіб зареєструвати право власності. Зловмисники заволоділи 19 квартирами громадян.

Шахрайську «схему» викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, спільно з працівниками Одеської обласної прокуратури. Її організатором виявився 35-річний мешканець Одеси. Для реалізації своїх злочинних планів залучив ще трьох місцевих мешканців, серед яких і адвокат.

Зловмисники, використовуючи доступ до державних електронних реєстрів, а також інформацію, отриману від учасників ринку нерухомості, підшукували потенційних жертв. Зокрема громадян, які розрахувались за придбання квартир, але з різних причин не встигли зареєструвати факт набуття ними права власності на нерухомість. Увагу члени угруповання звертали лише на тих осіб, які придбали об’єкти нерухомості, будівництво яких на певний час було призупинено, а здача їх в експлуатацію відбувалась зі значним відхиленням від запланованих строків.

Знайшовши потрібний об’єкт, члени угруповання підроблювали та виготовляли необхідний пакет документів для набуття нерухомості у власність та, використовуючи підставних осіб, оформлювали на них квартири. Надалі майно продавалось на вторинному ринку добросовісним покупцям, а кошти від продажу розподілялись між всіма учасниками злочинної групи.

За такою «схемою» зловмисники заволоділи 19 квартирами громадян в м. Одесі. За попередніми даними вартість нерухомості сягає 27 мільйонів гривень.

У четвер, 17 вересня, поліцейські провели 32 санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях. В ході слідчих дій виявили гроші, комп’ютерну техніку, вогнепальну та холодну зброю, печатку нотаріуса РФ, підроблені паспорти громадян України та іноземних держав, а також документи, у тому числі правовстановлюючі.

Наразі організатор та члени угруповання затримані, їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочину.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України