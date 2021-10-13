В Одесі затримали іноземця, який спричинив ножові поранення своїй колишній співмешканці та її знайомому

Подія сталася на зупинці громадського транспорту на вулиці Катериненській.

Дочекавшись, коли дівчина вийде з роботи, 33-річний зловмисник почав вимагати від неї відновити стосунки, а почувши відмову, схопив за одяг і став штовхати. За містянку заступився її колега, який був свідком конфлікту. В ході сутички іноземець кинувся на обох з ножем.

Потерпілих негайно госпіталізували: 29-річного чоловіка з порізом шиї та проникаючими пораненнями грудей і черевної порожнини, а 21-річну жінку — з порізами шиї та рук. Правопорушника ж, який з місця події втік, затримали за кілька діб.

«Фігуранту повідомили про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України та на час досудового розслідування помістили його до слідчого ізолятора», — повідомив начальник відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Вячеслав Барба.

Одеське районне управління поліції № 1