В Одесі затримали «рекетира», який вимагав з підприємця $12 тисяч неіснуючого боргу

Побиттям та погрозами спалення автомобіля, зловмисник переконав потерпілого віддати йому неіснуючий борг. Затримали вимагача під час одержання частини коштів.

До оперативників управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції звернувся місцевий підприємець по допомогу. Невідомий вимагав від нього повернення неіснуючого боргу. Допоки погрози були лише на словах, підприємець не звертав на них уваги. Однак, коли справа дійшла до рукоприкладства та погроз щодо спалення автомобіля, прийшов до правоохоронців.

За фактом вимагання слідчі слідчого відділу Малиновського відділу поліції у м. Одесі відкрили кримінальне провадження. Поліцейські провели комплекс заходів та встановили особу вимагача — 43-річний громадянин Російської Федерації, який свого часу був учасником одного із впливових етнічних злочинних організацій. Угруповання «спеціалізувалася» на зухвалих викраденнях громадян з метою викупу.

Учора, 19 листопада, слідчі, оперативники, працівники Одеської місцевої прокуратури № 2 за силової підтримки спецпризначенців ТОР затримали зловмисника під час отримання частини «боргу» — 3 000 доларів США. Раніше було задокументовано отримання ним ще 5 700 гривень.

Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За скоєне зловмисникові може загрожувати до 7-ми років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України