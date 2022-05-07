В Одесі затримали відеоблогерів, які оприлюднювали деталі ракетних ударів РФ по місту

Слідство встановить, чи усвідомлено вони «працювали» коригувальниками для ворога.

В Одесі Служба безпеки України затримала трьох відеоблогерів, які виклали в інтернет матеріали про ракетні удари окупантів по місту.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Одеській області. Також управління оприлюднило відеозапис із зізнаннями блогерів — двох чоловіків і жінки.

«СБУ оперативно встановила їх і провела відповідні бесіди. Свідомо чи несвідомо ці особи попрацювали коригувальниками для ворога — встановить слідство», — сказано в повідомленні.

СБУ звернулася до всіх громадян з попередженням про заборону публікувати дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів. Ці дані використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів.

«Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення! Наш чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot», — акцентують у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня окупанти випустили по Одесі шість ракет, чотири потрапили в приватне підприємство з виробництва меблів, дві в ЗПС аеропорту. В довколишніх будинках вибиті вікна. За попередніми даними, люди не постраждали. // УНІАН