В Одесі затримали зловмисників, які скоїли озброєний розбійний напад на двох братів

Чоловіки домовилися з потерпілими про купівлю в них смартфона, приїхали оглянути ґаджет, але в дворі будинку несподівано пригрозили пневматичним пістолетом і наказали зайти в квартиру. З чужої оселі правопорушники забрали три телефони, банківські картки й документи.

Тікаючи з місця скоєння злочину на автомобілі, правопорушники спробували «замести сліди» й змінили транспортний засіб, однак вже за годину були затримані поліцейськими в середмісті.

«Фігурантами виявилися двоє жителів Одеси віком 27-ми та 53-х років. Їхні дії слідчі кваліфікували за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу чоловіків затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна», — зазначила заступниця начальника слідчого відділу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко.

Одеське районне управління поліції № 1