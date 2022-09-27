В Одесі затримали 29-річного чоловіка, який після знайомства з містянкою скоїв розбійний напад на неї

Поспілкувавшись з дівчиною в кафе, зловмисник пішов проводжати її додому. Щойно пара опинилась на безлюдній вулиці, як «кавалер» несподівано збив знайому з ніг, побив до втрати свідомості, а тоді відібрав золоті прикраси, годинник й сумку зі смартфоном, документами, банківськими картками та трьома тисячами гривень.

Отямившись, потерпіла звернулась по допомогу до поліції. За лічені години оперативники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 розшукали правопорушника у середмісті.

«В якості речових доказів поліцейські вилучили у чоловіка майно потерпілої, той пояснив, що хотів віддати його товаришу за борги. Слідчі помістили фігуранта до ізолятора тимчасового тримання і повідомили йому про підозру в розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин передбачений ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Нині поліцейські клопочуть в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив начальник територіального підрозділу поліції Сергій Волков.

Одеське районне управління поліції № 1