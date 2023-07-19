В Одесі затримали чоловіка, котрий оприлюднив відео із наслідками російського удару

Затриманому чоловіку вручили повістку.

Правоохоронці затримали чоловіка, який зняв і оприлюднив наслідки обстрілів Одеси минулої ночі.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії – Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

“СБУ затримали хлопця, який зняв та виклав в мережу “прильот” в Одесі”, – написав Сергій Братчук.

Він додав, що затриманому також вручили повістку.