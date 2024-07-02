В Одесі затримали чоловіка, який під час застілля завдав знайомому смертельних ударів ножем

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Хмільний відпочинок з трагічним завершенням стався в суботу ввечері в одній із квартир у провулку Анатра, що в Хаджибейському районі Одеси.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що того вечора 32-річний власник оселі та його 39-річний брат, який там тимчасово мешкає, запросили на застілля спільного знайомого. Під час розпиття алкогольних напоїв між гостем та господарем виник конфлікт, а згодом бійка, в яку втрутився старший брат останнього.

Ставши на бік молодшого брата, містянин схопив кухонний ніж і кілька разів вдарив ним гостя в груди. Після скоєного зловмисник залишив знаряддя злочину в оселі та втік, а його брат повідомив про подію правоохоронцям і медикам.

Деякий час лікарі намагалися реанімувати потерпілого, втім, на жаль, той помер на місці події. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Оперативники територіального підрозділу поліції того ж дня розшукали правопорушника. За місцем скоєного ним злочину слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертизу.

«На підставі зібраних доказів ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», – повідомив слідчий відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Андрій Широкопояс.

Одеське районне управління поліції № 1