В Одесі затримали ділка, який обіцяв за гроші працевлаштувати в СБУ для уникнення мобілізації

За 9 тисяч доларів чоловік гарантував вплинути на посадових осіб Служби безпеки України, щоб ті взяли «клієнта» на роботу. Фігуранту повідомлено про підозру та взято під варту. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Протиправну схему збагачення викрили та задокументували слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками ВБ в Одеській області 2-го управління Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Правоохоронці встановили, що 48-річний житель Миколаєва підшукав серед знайомих молодика з Одеси, який прагнув уникнути призову на військову службу, і запропонував йому свою «допомогу».

Миколаївець обіцяв працевлаштувати «клієнта» до СБУ, запевняючи, що це нібито гарний спосіб уникнути мобілізації. Ділок стверджував, що має зв’язки з посадовцями Служби безпеки України, на яких може вплинути, аби ті позитивно вирішили питання з працевлаштуванням.

Вартість своїх послуг він оцінив у 9 тис. доларів.

Затримали фігуранта після того, як він отримав частину неправомірної вигоди в сумі 5 тис. доларів. Поліцейські вилучили зазначену суму, автомобіль фігуранта, мобільний телефон та його банківські картки як речові докази.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на вилучене у підозрюваного майно наклав арешт», – зазначив слідчий у справі Ігор Недельчев.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1