В Одесі затримали двох зловмисників, які, погрожуючи пістолетом, заволодіння автівкою чоловіка

Зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Про подію, яка сталася ввечері на вулиці Олександра Тимошенка, поліцейським повідомив власник автомобіля. Заявник зазначив, що коли він перебував у будинку своєї співмешканки, до жінки неочікувано навідались її колишній чоловік зі своїм товаришем. Незапрохані гості пригрозили йому пістолетом, забрали ключі від його іномарки вартістю 35 тисяч гривень та разом поїхали на ньому.

Отримавши орієнтування на розшук транспортного засобу, правоохоронці зупинили автомобіль під керуванням одного із правопорушників на блокпосту в іншій частині міста. Його спільника, який дорогою вийшов, правоохоронці розшукали і затримали наступного дня за місцем мешкання.

Під час огляду автівки слідчі виявили у багажному відділенні пневматичний пістолет з магазином та чотирнадцятьма металевими кульками.

Обидва фігуранти затримані в процесуальному порядку та пояснюють, що давно запримітили «Аudi» біля оселі жінки і змовилися заволодіти автомобілем.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України. За незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я потерпілого, зловмисникам загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Слідство триває», – повідомив слідчий територіального підрозділу поліції Андрій Нєдов.

Одеське районне управління поліції № 1