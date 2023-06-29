В Одесі затримали іноземця, якого за скоєння тяжких злочинів понад 6 років розшукував Інтерпол

51-річний чоловік був засуджений у Республіці Молдові до дев’яти років позбавлення волі за торгівлю людьми, у тому числі дітьми, і переховувався від правосуддя. В ході кропіткого відпрацювання оперативної інформації щодо злочинця, його викрили та затримали працівники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області спільно з працівниками відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції та прикордонниками.

За інформацією правоохоронних органів Республіки Молдови, зловмисник, ввівши в оману свою співвітчизницю, заманив її разом з неповнолітньою дитиною на територію російської федерації, де роками примушував займатися жебракуванням. Із 2016 року, після винесення правопорушнику обвинувального вироку за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 165 та ч. 1 ст. 206 Кримінального кодексу Республіки Молдова, він почав переховуватися від органів правосуддя своєї держави та був оголошений у розшук Міжнародною організацією кримінальної поліції.

Як з’ясували правоохоронці Одещини, чоловік перетнув кордон України та оселився в Одесі. Постійного місця проживання він не мав, нелегально влаштовувався на різноманітні підробітки та ретельно уникав того, щоб фігурувати в офіційній документації. Але 27 червня його було затримано за місцем тимчасового мешкання.

Того ж дня, за клопотанням працівників міграційної поліції, Головним управлінням Державної міграційної служби України в Одеській області прийнято рішення щодо примусового повернення іноземця до країни походження, яке було негайно виконано. Злочинця передали представникам правоохоронних органів Республіки Молдови для виконання покарання, якого той марно сподівався уникнути.

ГУ Національної поліції в Одеській області