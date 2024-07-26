В Одесі затримали неповнолітнього, який у військовій формі скоїв розбійний напад на містянина

Серед ночі, одягнений у військову форму та «озброєний» іграшковим пістолетом, 17-річний зловмисник відібрав телефон у одесита. За скоєне молодику загрожує позбавлення волі.

Вночі, на одній з вулиць міста, юнак, видаючи себе за військовослужбовця, зупинив 21-річного перехожого з вимогою пояснити, чому той порушує комендантську годину. Потерпілий розповів, що прямує на залізничний вокзал зустріти дівчину, яка має ось-ось прибути потягом. На підтвердження своїх слів він показав на екрані смартфону електронний квиток дівчини.

Для перевірки слів чоловіка, зловмисник взяв його телефон та направив у бік потерпілого іграшковий пістолет, наказавши тікати. Сприйнявши зброю за справжню та злякавшись, молодик втік. А зустрівши з потягу дівчину, з її мобільного зателефонував до поліції та повідомив про подію.

Менш ніж за добу оперативники управління карного розшуку та територіального підрозділу поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 17-річний одесит, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки.

Поліцейські встановили, що ніякого відношення до військової служби зловмисник не має, а в такий спосіб хотів заробити «легких» грошей. Пістолет, яким він погрожував, виявився іграшковим. Його слідчі вилучили в якості речового доказу.

Мобільний телефон потерпілого вартістю шість тисяч гривень він встиг продати за 300 гривень, а виручені кошти витратив на власні потреби. Правоохоронці встановили покупця і повернули телефон власнику.

«Ми затримали правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за ч. 4 ст.187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в період воєнного стану. Згідно із чинним законодавством неповнолітньому підозрюваному загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають», – повідомив начальник відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 підполковник поліції Володимир Чернухін.

Одеське районне управління поліції №1