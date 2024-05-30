В Одесі затримали організаторку схеми, яка за $9000 доларів «робила» чоловіків непридатними до служби

За вказану суму правопорушниця забезпечувала виготовлення повного пакету документів – від медичних довідок до тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, якого знято з військового обліку. Жінку затримали під час отримання коштів.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Одеського районного управління поліції № 1, 28-річна одеситка допомагала чоловікам ухилитися від служби в ЗСУ. Вартість «послуги під ключ» становила 9000 доларів.

Цей «пакет» включав в себе виготовлення завідомо недостовірних документів: медичні довідки, висновків лікарських комісій щодо наявності групи інвалідності, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, якого знято з військового обліку тощо.

28 травня поліцейські затримали фігурантку під час отримання першого траншу – 5000 доларів. За результатами обшуків, окрім коштів, вилучили підроблені печатки різних медичних установ та територіальних підрозділів ТЦК, довідки ВЛК, копії паспортів, «чорнові» записи.

Організаторку схеми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили підозру. Її дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київської окружної прокуратури м. Одеси.

За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України підозрюваній може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1