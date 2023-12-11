В Одесі затримали підозрюваного у скоєнні двох тяжких злочинів, який переховувася 8 років

У складі злочинної групи 30-річний зловмисник викрав чоловіка та завдав йому тяжкі тілесні ушкодження.

Злочин стався влітку 2015 року на одній із вулиць міста Кривий Ріг. Зловмисники зателефонували 29-річному знайомому та домовилися про зустріч. Коли потерпілий приїхав до призначеного місця, вони силою посадили його в автомобіль, вивезли у лісосмугу та побили металевим предметом.

За даним фактом були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснювала Криворізька східна окружна прокуратура.

В результаті поліцейські Кривого Рогу затримали двох злочинців. У серпні 2022 року їм було винесено вирок.

Третьому учаснику групи вдалось втекти – він переховувався від правоохоронців понад 8 років. 9 грудня 2023 року співробітники відділення поліції № 1 Криворізького РУП встановили, що зловмисник переховується у м. Одеса. На підставі ухвали Довгинцівського суду його доставили до м. Кривий Ріг. 10 грудня фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції