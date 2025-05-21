В Одесі затримали покидька, який у маршрутці розпилив газ в обличчя чоловіка та вдарив його ножем

Лікарі госпіталізували потерпілого, а правоохоронці повідомили про підозру правопорушнику та помістили його під варту. Фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення.

Про подію, яка сталася днями в місцевому маршрутному автобусі, в поліцію повідомили очевидці. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що дорогою нетверезий 38-річний одесит прискіпувався до людей, нецензурно лаявся та агресивно поводився. 55-річний пасажир зробив чоловіку зауваження, а той у відповідь розпилив йому в обличчя газ із балончика та вдарив кілька разів ножем у плече та груди.

Медики «швидкої» доправили постраждалого до лікарні з проникаючою та непроникаючими колото-різаними ранами грудної клітки і плеча. Поліцейські ж затримали правопорушника та вилучили ніж з газовим балончиком, які скерували на експертні дослідження.

«Наразі ми повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Згідно із санкцією ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, за цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. За його результатами ми дамо остаточну правову кваліфікацію всім діям затриманого. Процесуальне керівництво у справі здійснює Суворовська окружна прокуратура міста Одеси», – повідомив старший слідчий відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ілля Пудлінський.

Одеське районне управління поліції № 1