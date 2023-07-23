В Одесі затримали покидька, який зірвав з будівлі український прапор

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В Одесі у суботу ввечері затримали чоловіка, який зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

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“Учора ввечері патрульні поліцейські отримали виклик про конфлікт між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова.

На місці виклику охоронці порядку виявили громадянина з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Очевидці події розповіли, що громадянин зірвав державний прапор з будівлі, зламав флагшток та кинув прапор на землю. Громадянин на зауваження містян не реагував та поводив себе агресивно. Така поведінка обурила очевидців, тож вони викликали поліцію”.

У поліції зазначили, що, оскільки в діях чоловіка вбачались ознаки злочину за ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ, його затримали та передали слідчим. // УП

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