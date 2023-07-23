В Одесі затримали покидька, який зірвав з будівлі український прапор

В Одесі у суботу ввечері затримали чоловіка, який зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

“Учора ввечері патрульні поліцейські отримали виклик про конфлікт між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова.

На місці виклику охоронці порядку виявили громадянина з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Очевидці події розповіли, що громадянин зірвав державний прапор з будівлі, зламав флагшток та кинув прапор на землю. Громадянин на зауваження містян не реагував та поводив себе агресивно. Така поведінка обурила очевидців, тож вони викликали поліцію”.

У поліції зазначили, що, оскільки в діях чоловіка вбачались ознаки злочину за ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ, його затримали та передали слідчим. // УП