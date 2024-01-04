В Одесі затримали жінку, яка поранила ножем двох співробітниць магазину

Потерпілих доправили до лікарні, загрози для їхнього життя немає. Дії правопорушниці кваліфіковані як хуліганство. За скоєне їй загрожує щонайменше три роки увʼязнення.

Про подію, що сталася на Фонтанській дорозі, правоохоронцям повідомила перехожа містянка. Прибувши на місце, співробітники поліції попередньо встановили, що працівниця магазину деякий час не зʼявлялась на роботі через затримання зарплатні, а сьогодні вранці прийшла і почала погрожувати двом колегам кухонним ножем, який прихопила із собою, та намагалась забрати з касового апарата заборговані їй кошти. Продавчинь, які спробували зупинити зловмисницю, вона поранила ножем.

Потерпілих жінок доставили до лікарні: в одної різана рана потиличної ділянки голови, а в другої – різана рана шиї. Їм надали допомогу, загрози життю немає.

Поліцейські вилучили знаряддя злочину та затримали правопорушницю в процесуальному порядку.

«Наразі відомості про подію слідчі відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення правопорушниці про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років. Слідство триває, правоохоронці встановлюють всі обставини події», – повідомив заступник начальника слідчого відділу територіального підрозділу поліції Роман Задніпряний.

Процесуальне керівництво здійснюється Приморською окружною прокуратурою.

Одеське районне управління поліції №1