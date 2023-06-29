В Одесі затримали злочину групу, яка викрала зі складського приміщення велику партію товару

Двом фігурантам повідомлено про підозру у крадіжці. За скоєне їм загрожує позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

У злочинній змові правопорушників викрили оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 під процесуальним керівництвом прокурорів Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Правоохоронці встановили, що зловмисники володіли інформацією про наявність у складському приміщенні товару, який належить місцевому підприємцю. 13 червня далеко за північ вони приїхали на автомобілі до будівлі, проникли туди через вікно на даху і викрали більше 500 жіночих курток вартістю 380 гривень кожна. Своїми протиправними діями правопорушники завдали потерпілому збитків на суму понад 200 тисяч гривень.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили марку автомобіля, на якому зловмисники вивезли чужий товар, та визначили його маршрут пересування. Окрім цього, поліцейські з’ясували, що вони, намагаючись заплутати сліди, виїхали за місто, а там перевантажили викрадене майно до іншого автомобіля. Надалі правоохоронці встановили особи зловмисників, ними виявилися двоє жителів Одеси віком 29-ти та 34-х років.

За наявності зібраних правоохоронцями доказів фігурантам повідомили про підозру у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, поєднаній з проникненням у приміщення, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Це правопорушення кваліфікується ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі строком від п’яти до восьми років.

Слідство триває. Поліцейські встановлюватимуть місцезнаходження викраденого майна, а також інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної змови підозрюваних.

ГУ Національної поліції в Одеській області