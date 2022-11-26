В Одесі затримано агента ФСБ, який знімав на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на південному напрямку.

У результаті багатоетапної спецоперації в Одесі затримано агента спецслужб рф.

Він приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. Насамперед його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об’єктів.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий мешканець – активний прибічник «русского мира», але керувався він не лише ідеологічними мотивами. Зокрема, зрадник розраховував отримати «посаду» в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону окупантами.

Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам’яті, яку планував передати ворогу.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри зрадника та затримали його на спробі передачі розвідданих ворогу.

Під час обшуку у нього виявлено схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Служба безпеки України