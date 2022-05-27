В Одесі зловмисник незаконно продав військової амуніції на 700 тисяч гривень

В Одесі правоохоронці викрили військовослужбовця з ТрО в незаконному використанні гуманітарної допомоги

39-річний чоловік безоплатно отримував зі складів волонтерських центрів для потреб армії дрони, квадрокоптери, складові бронежилетів, наколінники, каремати, медичне та інше приладдя. Втім до військових формувань гуманітарний вантаж не довозив, а по дорозі збував.

Дії зловмисника задокументували співробітники Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що впродовж трьох місяців протиправної діяльності фігурант вторгував на гуманітарці понад 700 тисяч гривень.

Правопорушнику оголошено підозру за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги, вчинене в особливо великому розмірі під час воєнного стану. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одеської області