В Одесі знешкодили злочинне угруповання, яке тероризувало людей від імені чеченського «злодія в законі»

Служба безпеки продовжує системну боротьбу з міжнародною організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни.

У результаті слідчо-оперативних дій в Одесі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського «злодія в законі» на прізвисько «Омар Уфімський».

Перебуваючи на території рф він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України.

Для цього координував банду, яка тероризувала і намагалась тримати в страху місцевих жителів.

Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, у тому числі, які перебувають під слідством.

У разі відмови – застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством, зокрема родичів потерпілого, яких обіцяли «знайти».

Безпосереднє керівництво угрупованням здійснював місцевий кримінальник, який перебував у міському слідчому ізоляторі (СІЗО).

Наприкінці серпня минулого року співробітники СБУ затримали в Одесі трьох активних учасників банди, які діяли на волі.

Тоді затриманим та їхньому організатору повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Проте, перебуваючи в СІЗО, лідер банди все одно продовжив злочинну діяльність.

Кримінальник обклав «даниною» арештованих, а отримані суми спрямовував на підтримку ув’язнених, які відбувають покарання у виправних установах за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Навіть у разі звільнення з ізолятора потерпілі мали сплачувати суми до кримінальної «каси».

Наразі СБУ заблокувала злочинні дії зловмисника і проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

На підставі зібраних доказів йому додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу).

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури м. Одеси та сприяння оперативного відділу ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Служба безпеки України