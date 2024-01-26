В Одеській області крадій намагався підкупити поліцейського

Правоохоронці викрили мешканця Одеси на крадіжці, однак він спробував відкупитись від кримінальної відповідальності та запропонував поліцейському 1000 доларів хабаря. Тепер йому доведеться нести покарання ще й за підкуп службової особи.

Аби уникнути відповідальності за вчинену крадіжку, чоловік – мешканець Одеси – вирішив «домовитись» із начальником відділення слідчого відділу одного з райуправлінь поліції Головного управління Нацполіції у Одеській області. Щоб «справа» не дійшла до суду, він пообіцяв надати правоохоронцю грошову «винагороду» – 1000 доларів.

Поліцейський повідомив працівників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції про корупційну пропозицію.

Одразу після передачі обіцяної суми «відкупних» правоохоронці затримали чоловіка у службовому кабінеті поліцейського. Предмет злочину вилучили.

Наразі слідчі поліції Одещини повідомили порушнику про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в поряду статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За надання неправомірної вигоди поліцейському фігурантові загрожує від чотирьох до восьми років тюремного ув’язнення.

ГУ Національної поліції в Одеській області