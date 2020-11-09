В Одеській області прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку затримали вчора прикордонники Ізмаїльського загону. Про це сьогодні повідомила прес-служба Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Прикордонники відзначили, що іноземець слідував до України на своєму автомобілі марки «Toyota» через пункт пропуску «Табаки», що у Болградському районі.

Та в ході прикордонного контролю на нього спрацювала база даних Інтерпол з вимогою про арешт та подальшу екстрадицію. Охоронці кордону з’ясували, що 33-річного чоловіка розшукують правоохоронні органи Естонії за вчинення ним крадіжки.

По даному факту прикордонники повідомили до бюро Інтерполу та Болградського відділення Нацполіції, представникам якого згодом й передали іноземця. // Незалежні Новини