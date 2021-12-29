В одеському більярдному клубі застрелили «авторитета», ще одного чоловіка поранено

Інцидент стався 28 грудня на вулиці Посмітного.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Зазначається, що інформація про стрілянину в клубі, розташованому на вул. Посмітного, до правоохоронних органів надійшла від адміністрації закладу.

В результаті події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один з них загинув, інший доставлений в лікарню.

Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили у нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи. На місці працюють слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперт.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомили місцеві Telegram-канали, вбивство скоєно в більярдному клубі “Арена”. Застрелений – Назір Алієв, який є кримінальним “авторитетом” з оточення покійного “злодія в законі” Надіра Саліфова (відомого також як Лоту Гулі), застреленого торік в Туреччині. // Діло