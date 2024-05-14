В Одеському облвійськкоматі (ТЦК) відреагували на інцидент з побиттям дівчини біля поліцейського відділку
У Одеському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки відреагували на інцидент із побиттям дівчини біля відділку поліції, пообіцявши притягнути до відповідальності винних у разі їх виявлення та доведення провини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.
“У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства”, – йдеться в повідомленні.
У Одеському обласному ТЦК та СП зауважили, що засуджують будь-які прояви насильства та співпрацюють з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин.
Варто зауважити, що інцидент трапився напередодні. За словами потерпілої дівчини, внаслідок затримання її друга та подальшого знімання ситуації на телефон, на неї накинувся чоловік та наніс чисельних травм милицями. Перед цим він представився співробітником місцевого ТЦК.