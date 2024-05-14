В Одеському облвійськкоматі (ТЦК) відреагували на інцидент з побиттям дівчини біля поліцейського відділку

У Одеському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки відреагували на інцидент із побиттям дівчини біля відділку поліції, пообіцявши притягнути до відповідальності винних у разі їх виявлення та доведення провини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Як зазначають в обласному ТЦК, наразі за фактом події, яка трапилась днями під час комендантської години з громадянкою в Одесі на вулиці Грецкій, розпочато службову перевірку.