В Одеському районі оголосили підозру посадовиці, службова недбалість якої завдала істотної шкоди державі

Тимчасово виконуюча обов’язки начальника відділу охорони здоров’я однієї з міських рад області підписала договір з фізичною особою-підприємцем щодо поставки медичних масок, необхідних для запобігання виникнення та поширення короновірусної хвороби, за завищеною ціною, не перевіривши ринкову вартість товару.

Через несумлінне ставлення чиновниці до виконання своїх службових обов’язків відділ охорони здоров’я сплатив підприємцю бюджетні кошти в сумі 380 000 гривень, що на 141 200 гривень вище реальної вартості придбаного товару.

За результатами досудового розслідування, яке проводили слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 спільно із співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури, жінці оголосили підозру за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України та направили обвинувальний акт до суду.

Відповідно до чинного законодавства, правопорушниці загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Одеське районне управління поліції № 2