В Одеському районі правоохоронці виявили схрон зі зброєю та боєприпасами (фото, відео)

Ящик з небезпечними предметами знайшли біля Клеверного мосту співробітники відділення поліції спільно з працівниками Служби безпеки України. На місце події викликали працівників управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

Серед вилученого – три гранати та сім корпусів від них, запал УЗД, два протитанкових гранатомети та більш ніж 400 патронів різного калібру.

Арсенал правоохоронці направили на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють походження усіх предметів та осіб, які причетні до їх зберігання. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Одеське районне управління поліції №2