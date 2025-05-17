В Одеському районі сталася смертельна ДТП за участю трьох автівок (фото)

Автопригода сталася вчора, 16 травня, приблизно о 10-й годині на автодорозі сполученням Одеса-Вознесенськ-Новий Буг неподалік селища Доброслав.

Правоохоронці попередньо встановили, що 84-річний водій автомобіля «ВАЗ», виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю «Porsche» під керуванням 40-річного чоловіка, який їхав головною дорогою, внаслідок чого допустив дорожньо-транспортну пригоду з цим легковиком та мікроавтобусом «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» під керуванням 49-річного чоловіка, який також їхав головною дорогою.

Водій «ВАЗу» помер у кареті «швидкої» по дорозі в лікарню, його 40-річну пасажирку госпіталізували, кермувальникам інших двох транспортних засобів у медичному закладі надали допомогу, після чого їх відпустили. Чоловіків перевірили на стан спʼяніння, за результатами, вони були тверезі.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2. Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

В рамках провадження буде проведено низку експертиз. Встановлюються повні обставини автопригоди.

Вкотре закликаємо всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР.

Одеське районне управління поліції № 2