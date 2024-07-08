В Одеському районі водій автобуса на переході тяжко травмував 13-річного хлопчика

Автопригода сталася вчора, 7 липня, близько 20-ї години у селі Маяки.

Попередньо поліцейські встановили, що 39-річний водій рейсового автобуса міжнародного сполучення допустив наїзд на підлітка, який перетинав проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу, коли світлофор через відсутність електроенергії не працював.

Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де йому діагностували відкриту черепно-мозкову травму, переломи клиновидної, решітчастої та скроневої кісток, садна та гематоми на обличчі.

Керманича автобуса відразу перевірили на стан спʼяніння, він був – тверезий.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та група сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках провадження транспортний засіб поліцейські помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Слідство триває. Встановлюються повні обставини автопригоди.

Правоохоронці вкотре закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та зменшувати швидкість перед пішохідними переходами, аби мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.

Одеське районне управління поліції № 2