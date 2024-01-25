В Одеському районі затримали п’яного водія, який збив на жінку та покинув місце ДТП

Автопригода сталася вчора, 24 січня, близько 17-ї години у селищі Великодолинське.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій легкового автомобіля «Opel» здійснив наїзд на місцеву дівчину, яка йшла у попутному напрямку по тротуару. Після скоєного керманич з місця події втік, залишивши транспортний засіб.

Група реагування патрульної поліції, яка першою прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди за повідомленням перехожого, викликала «швидку». Потерпілу госпіталізували до медичного закладу, де їй діагностували закритий перелом ключиці.

Поліцейським знадобилось декілька годин, щоб встановити особу водія та розшукати його. Чоловіка виявили у сусідньому селі. Це односелець потерпілої. Його перевірили на наявність алкоголю в організмі – він був п’яний.

Громадянина затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі розпочали провадження за частиною 1 статті 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

В рамках провадження транспортний засіб поміщено на арештмайданчик та призначено низку експертиз. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідство триває. Встановлюються всі обставини події.

Поліцейські вкотре закликають всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Одеське районне управління поліції №2