В Одессе мужчина порезал себе вены и открыл газ, угрожая взорвать дом с людьми

Мужчину, пребывавшего в неадекватном состоянии, передали медикам скорой помощи.

В Одессе мужчина порезал себе вены и открыл газ, угрожая взорвать частный дом с людьми.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, вчера, около 21:00, экипаж получил вызов о запахе газа на улице и семейном конфликте в частном секторе Малиновского района города.

Заявительница пояснила, что ее 31-летний сожитель закрылся на кухне, включил газ и угрожает всех взорвать.

«Событие произошло в одном из частных жилых домов. Прибыв на место, патрульные почувствовали сильный запах газа и сразу вызвали соответствующую службу», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что после долгих уговоров мужчина вышел из помещения. Он был в крови, на руках и лице – порезы. Как пояснила женщина, ее супруг пытался покончить с собой, перерезав стеклом вены.

Как рассказали в управлении, мужчину успокаивали патрульные, полицейский подразделения, которое занимается семейными конфликтами, прибывшие на место специалисты газовой службы и пр.

«При этом, мужчина вел себя неадекватно, угрожал окружающим физической расправой – говорил, что сожжет, убьет… Учитывая его неадекватное, возбужденное состояние, инспекторы полиции были вынуждены применить к нему наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим», — рассказали в управлении.

На месте работали газовщики и ГСЧС. Мужчину передали медикам скорой помощи, которую вызвали полицейские. // УНИАН