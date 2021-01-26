В Одессе неадкват с мечом крушил все подряд на нескольких этажах жилого дома (фото)

В Одессе мужчина в неадекватном состоянии разбил катаной несколько этажей жилого дома. Правоохранителям удалось его задержать.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

Инцидент произошел сегодня ночью. В полицию позвонили взволнованные жители одной из многоэтажек на улице Левитана.

«Граждане сообщили об агрессивном мужчине, который вооружившись «катаной» и «заточкой», крушил все на нескольких этажах. Чтобы не контактировать с нарушителем, жители закрылись в квартирах и не выходили из них», — говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили на одиннадцатом этаже дома агрессивного мужчину с мечом и ножом в руках. Мужчина имел признаки наркотического опьянения и вел себя агрессивно.

На многочисленные требования бросить оружие и успокоиться, нарушитель не реагировал, поэтому инспекторам пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы задержать гражданина.

Для проведения необходимых процессуальных действий на место вызвали следственно-оперативную группу. // УНИАН